307 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.
Ankara
HSK'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.
HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen getirildi.
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