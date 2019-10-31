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307 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.

Aylin Sırıklı,Kemal Karadağ   | 31.10.2019
307 hakim ve savcının görev yeri değişti

Ankara

HSK'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.

HSK'nin mazeret kararnamesi ile boş bulunan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Şen getirildi.

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