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Teknoloji, TEKNOFEST

"Uçan Hamsi Roket Takımı" TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde havacılığa gönül vermiş öğrencilerin kurduğu takım, 16-22 Ağustos'ta Aksaray'da yapılması planlanan "TEKNOFEST 2023 Roket Yarışması"na hazırlanıyor.

Duygu Avunduk  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
"Uçan Hamsi Roket Takımı" TEKNOFEST'e hazırlanıyor Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

"Uçan Hamsi" adı verilen ve "alçak irtifa" kategorisinde mücadele etmeye hazırlanan takımın hedefi, roketi 1750 metre yükseğe fırlatabilmek. Roketin üzerinde ise Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ilin isimleri de yer alıyor.

Fizik öğretmeni Engin Pektaş, AA muhabirine, merkezde öğrencilerinin kişisel gelişimlerini tamamlayacak projeler hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin uzay teknolojilerine olan merakı ve TEKNOFEST yarışmalarına ilgileri dolayısıyla roket takımı kurmaya karar verdiklerini ifade eden Pektaş, "Bizim için en uygun alanın roket yarışmaları olduğunu düşünerek, roket ağırlıklı bir kulüp kurduk. 4 öğrenciyle başladığımız kulübümüzde öğrencilerimizin ilgisiyle birlikte kulübümüzü genişlettik." dedi.

Pektaş, geçen yıl 8 öğrenciden oluşan takımın ilk roketlerini hazırlayarak Aksaray'da düzenlenen yarışmada ilk 8'e girdiklerini belirterek, "Roketin 1500 metreye kadar çıkarak görevlerini yerine getirmesi gerekiyordu ancak biz 850 metreye kadar çıkarak bazı görevlerimizi yerine getirebildik. Bu bile bizi çok mutlu etti, motive olduk. Yarışmadaki aksaklıklarımızı not ettik. Bu sene biraz daha üzerine koyarak, yeni konsept geliştirmeye başladık." diye konuştu.

Öğrencilerin proje ürettikçe kişisel gelişimlerinin yanı sıra mühendislik becerileri de kazandığını dile getiren Pektaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, pes etmek yerine yeni yollar keşfetmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Artık ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Roketin, ön tasarlama, kavramsal rapor ve atışa hazırlık raporlarını hazırlıyoruz. Bu yıl yükseğe çıkma hedefimizi 1750 metre olarak belirledik. Bu yılda 8 öğrenciden oluşan takımımız, bu süreçte tecrübe kazanıyor. Birçoğu mühendislik alanında çalışmalar yapmak istiyor. Hem uzay sanayisine katkı sağlamak hem de roket sanayisinde çocukların önünü açmak için bu yarışmayı büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz."

Pektaş, öğrencilerinin birçoğunun ROKETSAN'da çalışmayı istediğini kendisine anlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle ülkemizin savunma sanayisinde meydana getirdiği atılımlarla beraber çocuklar bu alana müthiş ilgi duyuyorlar. Geleceğin yeni Selçuk Bayraktar'ları olmak için can atıyorlar. Havada, karada, denizde bütün konseptte çalışabilecek öğrenciler olduğunu düşünüyorum."

Roketin test denemeleri parçalar halinde yapılıyor

Takımın kaptanı 15 yaşındaki Taha Alhan, birlikte çalışma becerisi kazandıklarını belirterek, "Yarışmaya gideceğimiz için gururlu ve heyecanlıyız." dedi.

Karadeniz'i temsil ettikleri ve ilgi çekmesi amacıyla takıma "Uçan Hamsi" ismini verdiklerini belirten Muhammet Eren Çavuş da roketin üretiminin 9 aydır devam ettiğini anlattı.

Çavuş, "Sürekli çalışıyoruz, tasarım oluşturduktan sonra üretim aşaması zorlu ama eğlenceli oluyor. Günlerce sanayide çalışıyoruz, burada sabahlıyoruz." diye konuştu.

Roketi parçalar halinde testten geçirdiklerini ifade eden Çavuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Aydınlıkevler mevkisinden paraşütü katlayıp içerisine belirli bir miktar barut koyup, barutun roketi açıp açmadığını kontrol etmek amacıyla aşağı atıyoruz. Yarışmada başarılı olabilmek için tüm aşamaları geçmemiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz."

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