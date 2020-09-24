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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun’da Çotanak Spor Kompleksi’ndeki çeşitli incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin açılış töreni Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan Akkuş ailesinin de evlat hasreti sona erdi.
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Türkiye, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2020'de gösteri uçuşları yapıldı

Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında "Türk Yıldızları", SoloTürk, "Atak helikopterleri", "Red Bull gösteri uçağı", "Çelik Kanatlar" ve "Özel Harekat Ekibi" gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Mehmet Akif Parlak   | 24.09.2020
TEKNOFEST 2020'de gösteri uçuşları yapıldı Fotoğraf: Kerem Kocalar / AA

Gaziantep

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" etkinlikleri kapsamında hava araçları gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Gaziantep Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen açılış törenin ardından ilk olarak Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Ardından sahneye çıkan SoloTürk, birbirinden heyecanlı hareketler yaparak vatandaşların beğenisini topladı. SoloTürk pilotları telsizden Gaziantep halkını selamladı.

Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da gösteri kapsamında havada hünerlerini sergiledi.

Atak helikopterler ise havada "harmandalı"na eşlik etti. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının "Çelik Kanatlar" uçuş ekibi de gök yüzünde yaptığı hareketlerle vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler arka arkaya uçuş gerçekleştirdi.

Helikopterden özel halatlarla sarkan Özel Harekat polisleri ellerinde silahlarıyla dev Türk Bayrağı açarak vatandaşı selamladı.

Hava araçlarının coşkusuna, vatandaşlar Türk bayrağı sallayarak ve alkışlarla ortak oldu.

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