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Türkiye

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı teröristin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 24.09.2020
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist Edirne'de yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK'dan kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.

Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

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