Terör örgütünde 28 yıldır faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana ikna edilen terörist sayısının 163'e yükseldiğini açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Söz konusu teröristin, örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 163'e yükseldiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.