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Türkiye

Terör örgütünde 28 yıldır faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana ikna edilen terörist sayısının 163'e yükseldiğini açıkladı.

Sertaç Bulur   | 24.09.2020
Terör örgütünde 28 yıldır faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 163'e yükseldiği kaydedildi.

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