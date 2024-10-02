Dolar
34.23
Euro
37.92
Altın
2,651.55
ETH/USDT
2,430.50
BTC/USDT
60,833.00
BIST 100
9,201.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

İnsansız kara aracı "BARKAN 2", TEKNOFEST Adana'daki yerini aldı

Otonom insansız kara aracı "BARKAN 2", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

Serkan Avci  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İnsansız kara aracı "BARKAN 2", TEKNOFEST Adana'daki yerini aldı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Adana

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

HAVELSAN tarafından yürütülen "dijital birlik" konseptinin karadaki unsurlarından biri olarak geliştirilen insansız otonom kara aracı "BARKAN 2", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı standında sergileniyor. Standı gezen ziyaretçiler, yakından inceleme fırsatı buldukları araç hakkında bilgi aldı, fotoğraf çektirdi.

Diğer otonom araçlarla ortak operasyonlar gerçekleştirebiliyor

Zorlu arazilerde ve olumsuz hava koşullarında görev alabilen BARKAN 2, farklı tür silahlarla ateş gücü sağlama, ekipman ve yaralı taşıma, el yapımı patlatıcıların imhası, gözetleme ve keşif ile hasar değerlendirmesi yapma özellikleri taşıyor.

BARKAN 2, sürü altyapısı özelliği sayesinde diğer otonom araçlarla ortak operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

Sınır ötesinde ve operasyon bölgelerinde görev yapıyor

HAVELSAN Sopt AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, AA muhabirine, 5 yıl önce test aracı olarak geliştirilen BARKAN'ın, Türk savunma sanayisinin önemli parçası haline geldiğini söyledi.

Otonom araçların savaş alanlarında ciddi rolünün olacağını öngördüklerini dile getiren Özçelik, şöyle konuştu:

"BARKAN'ın ikinci versiyonu çok daha atik, dinamik, kabiliyetli araç olarak şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin envanterinde bulunuyor. Sınır ve operasyon bölgelerinde görev yapan, tam otonom, kendi kendine hareket edebilen, üzerinde çok ciddi yapay zeka ve otonom algoritmalarının olduğu bir insansız kara aracı."

Otonom sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ciddi katkı sağlayacağını belirten Özçelik, "BARKAN'ın, güvenlik güçlerimize devriye, istihbarat, keşif ve gözetleme görevlerinde ciddi katkı sağladığını görüyoruz. Bu kapsamda emniyet güçleri ve Silahlı Kuvvetlerimizden gelen geri bildirimlerle sürekli ürünümüzü üst seviyeye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özçelik, TEKNOFEST'te bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi
Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti
AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Zonguldak'ta açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'de TRT yayınına müdahale edilmesine tepki
Bartın'da sağanakla denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirlilik oluşturdu

Benzer haberler

Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üretti

Teknoloji firması, kurtarma operasyonları için askeri ve afet ambulansı üretti

Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da yaptı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: TEKNOFEST gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor

İnsansız kara aracı "BARKAN 2", TEKNOFEST Adana'daki yerini aldı

İnsansız kara aracı "BARKAN 2", TEKNOFEST Adana'daki yerini aldı
Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST'te vitrine çıkardı

Sarsılmaz Silah Sanayi, son ürün ve sistemlerini TEKNOFEST'te vitrine çıkardı
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı TEKNOFEST Adana'da kapılarını açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet