Dolar
18.18
Euro
18.27
Altın
1,734.56
ETH/USDT
1,597.10
BTC/USDT
20,459.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul ediyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile yolcu taşımaya başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek amacıyla ürettirdiği, 15 dakikada tam şarj olabilen yerli elektrikli otobüsler, TEKNOFEST KARADENİZ ile hizmete girdi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 30.08.2022
Elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile yolcu taşımaya başladı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği yerli elektrikli otobüslerin kullanımına, TEKNOFEST KARADENİZ ile başlandı.

ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilip test sürüşleri tamamlanan lityum pilli yerli elektrikli otobüsler, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'de hizmete alındı.

Tam şarjı 15 dakikada olan elektrikli otobüsler için şehrin yedi noktasında şarj istasyonu oluşturuldu.

Samsun'un toplu taşıma hizmetlerinde fosil yakıtlı araçlar yerine kullanılacak, Türkiye'de ilk ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerle, TEKNOFEST KARADENİZ'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı ile kent merkezi arasında konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım sağlanıyor.

Elektrikli otobüste yolculuk yapanlardan Nuran Kestane, AA muhabirine, aracın sessiz ve çok konforlu olduğunu söyledi.

Seyahatlerinin çok güzel geçtiğini dile getiren Kestane, "Kliması da çok güzel. Çok güzel bir seyahat yapıyoruz. Çevreyi kirletmemesi de güzel. " dedi.

Emine Boz ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çevremiz çok kirleniyor. İklim bozukluğu, yağışlar, kuraklıklar... Bunlar için böyle çalışmalar iyi bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah devamı da gelir." diye konuştu.

Şahin Hatam da elektrikli otobüslerin Samsun'a hayırlı olmasını dileyerek, "Son derece güzel. Devletimiz, milletimiz için elinden geleni yapıyor. Hava kirliliğinin en aza düşmesi için katkı olmuştur. Bu yönden de iyi bir çalışma." ifadesini kullandı.

Otobüs sürücüsü Yücel Baştuğ, elektrikli otobüslerle ilk seferlerini yaptıklarını anlatarak, "Tamamen yerli ve milli. Yüzde 100 elektrikli bir araç. Aracımız 10 dakikalık şarjla 80 kilometre yol yapabiliyor. Gayet sessiz. Diğer dizel araçlara göre performansı çok çok iyi. Egzoz emisyonu yok, çevreci bir araç. Vatandaşımız da çok memnun. Herkes beğeniyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni" törenle uğurlandı
Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden gençlere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüyen, güçlenen, mazlumların da umudu olan Türkiye'nin inşasını engelleyemeyecekler

Benzer haberler

İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı

İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı

Elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile yolcu taşımaya başladı

TEKNOFEST KARADENİZ başladı

İnsansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor

İnsansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor
TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı yarın Samsun'da başlıyor

TEKNOFEST KARADENİZ heyecanı yarın Samsun'da başlıyor
"Milli kanatlar" TEKNOFEST Karadeniz'e renk katacak

"Milli kanatlar" TEKNOFEST Karadeniz'e renk katacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet