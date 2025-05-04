Dolar
38.57
Euro
43.58
Altın
3,240.74
ETH/USDT
1,827.30
BTC/USDT
95,429.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST 2025 KKTC Kapanış Töreni'nde konuşuyor. 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme-İzmir final etabının ardından kazanan sporcular için ödül töreni düzenleniyor.
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

Devlet korumasındaki çocuklar, doğa dostu projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerinde koruma altında bulunan çocuklar, "İnsansız Su Altı Aracı" ve "Tarla Faresi" projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de yarışıyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 04.05.2025 - Güncelleme : 04.05.2025
Devlet korumasındaki çocuklar, doğa dostu projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Burdur, Düzce, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa ve Yozgat'taki kuruluşlarda hizmet verilen 136 çocuk başvurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başvuruların ardından Bakanlık ve Limak Holding'in ortak projesi olan, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yer alan farklı mühendislik programından kız öğrenciler ile bakım altında olan çocuklar yüz yüze veya çevrimiçi formatlarda bir araya getirilerek teknik çalışmalar yürütüldü.

Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nden ilkokul 2, 3 ve 4. sınıfa giden 6 çocuk belirlenerek, "Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması-Doğa, Çevre ve Sürdürülebilirlik" alt alanında yarışmaya başvuruldu.

Bu kapsamda çocuklar, tarlalara ekilen ürünleri ve su kaynaklarını koruyabilecekleri bir robot geliştirmek üzere çalışmalara başladı.

Bakanlığın TEKNOFEST KKTC'deki standında projelerini sergileyen çocukların geliştirdikleri doğa dostu "Tarla Faresi" isimli projeyle çiftçiler ürün verimliliklerini artırabilecek ve su kaynaklarını israf etmeden sulama yapabilecek.

Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım altında olan çocuklar ise "İnsansız Su Altı Aracı-Suijin" projesiyle yarışmaya katıldı.

Öte yandan çocuklar, bilim şenliğinde çalışmalarını yürüttükleri, led ışıklı oyun, 3D kalem çalışması, 3D yazıcıda basılmış "XOX" oyunu projelerini de stantta sergiliyor.

Çocuklar, standı ziyaret eden savunma sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerine de projelerini tanıtma fırsatı buluyor.

"Devlet himayesindeki evlatlarımızla gurur duyuyorum"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından TEKNOFEST KKTC'ye katılan devlet himayesindeki çocuklara ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bizim çocuklar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te. 'İnsansız Su Altı Aracı' ve doğa dostu 'Tarla Faresi' projeleriyle yarışan devlet himayesindeki evlatlarımızla gurur duyuyorum. Bakanlık olarak korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın potansiyelleri doğrultusunda, teknolojik gelişmelere ilgili ve farkındalık sahibi güçlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP Genel Başkanı Özel'e Önder'i anma töreninin ardından yumruklu saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkı, eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edecektir
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası ile kentsel dönüşümün merak edilenleri 16 soruda yanıtlandı:
TBMM Başkanvekili Önder için AKM'de anma töreni düzenleniyor
Adana'da jandarma cayrokopteri araziye sert iniş yaptı

Benzer haberler

Devlet korumasındaki çocuklar, doğa dostu projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de

Devlet korumasındaki çocuklar, doğa dostu projeleriyle TEKNOFEST KKTC'de

Milli teknolojiler 5G'ye hazırlanıyor

DMM "Aile Yılı" kapsamındaki projelerde "Evli ama çocuksuz çiftlerin aile sayılmadığı" iddiasını yalanlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğiyle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST gençliğiyle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz
Türkiye Maarif Vakfı Okulları öğrencileri geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST KKTC'de

Türkiye Maarif Vakfı Okulları öğrencileri geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST KKTC'de

TEKNOFEST KKTC'de üçüncü gün heyecanı

TEKNOFEST KKTC'de üçüncü gün heyecanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet