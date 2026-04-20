Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak

Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:

Yarın:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)