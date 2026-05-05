Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve elendi.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu ve elendi.

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.

İlk yarı

6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

[1/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın (sağ 2) hakeme itirazda bulundu. [2/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeongyu Oh (sağda) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Adil Demirbağ (solda) mücadele etti. [3/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü üzüntü yaşadı. [4/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Takımlar sahaya, 'Futbola aşığız, küfüre karşıyız!' yazılı pankartla çıktı. [5/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Kristjan Asllani (23) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Marko Jevtovic (16) mücadele etti. [6/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Amir Murillo (62) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Berkan Kutlu (18) mücadele etti. [7/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oyuncularına taktik verdi. [8/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Amir Murillo, karşılaşmada görev aldı. [9/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. × [1/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın (sağ 2) hakeme itirazda bulundu. [2/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeongyu Oh (sağda) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Adil Demirbağ (solda) mücadele etti. [3/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyon sonrası Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü üzüntü yaşadı. [4/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Takımlar sahaya, 'Futbola aşığız, küfüre karşıyız!' yazılı pankartla çıktı. [5/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Kristjan Asllani (23) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Marko Jevtovic (16) mücadele etti. [6/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Amir Murillo (62) ile TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Berkan Kutlu (18) mücadele etti. [7/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın oyuncularına taktik verdi. [8/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Amir Murillo, karşılaşmada görev aldı. [9/9] Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor Tüpraş Stadı'nda karşılaştı.

43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı

65. dakikada Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında, Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine çıkardığı pasa gelişine vuran Bardhi'nin şutunda, top az farkla dışarı gitti.

81. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Olaitan'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak kornere çıktı.

90+5. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Hızlı gelişen atakta Olaigbe, soldan hızla ceza sahasına girdiği anda Olaitan'la mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 90+8'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Konyaspor, maçı 1-0 kazanarak finale çıktı.

Direklere takıldı

Beşiktaş, Konyaspor karşısında iki kez direkleri geçemedi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında El Bilal Toure'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üst direkten dönerken siyah-beyazlıların taraftar desteğiyle rakip kalede etkili olduğu bölümlerde bir kez daha direk gole izin vermedi. 65'inci dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda top bir kez daha direkten döndü

Yine evinde elendi

Kupaya Tüpraş Stadı'nda veda eden Beşiktaş, geçen sezonki sonun benzerini yaşadı.

Geçen sezon çeyrek final maçında Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayan siyah-beyazlı ekip, rakibine 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'nda saf dışı kalmıştı.

Taraftar istedi, Cerny girdi

Beşiktaş'ın maçtaki tek oyuncu değişikliği, taraftarın tezahüratları sonrası gerçekleşti.

Tribünlerin 82. dakikada Vaclav Cerny'nin oyuna girmesi için Çek oyuncunun adına tezahürat yapmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, maçtaki tek hamlesini yaptı ve 83. dakikada Asllani'nin yerine Cerny oyuna girdi.

Sergen Yalçın istifaya davet edildi

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti.

Penaltı golünün ardından tepkisini önce yönetime yönelten siyah-beyazlı futbolseverler, daha sonra Sergen Yalçın için "Sergen istifa" tezahüratı yaptı.

​​​​Konyaspor ikinci kez finalde

Geçen sezon yarı finalde Galatasaray'a 5-1 yenilerek final şansını kaybeden Konyaspor, Beşiktaş'ı eleyerek tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.

İlk finalini 2016-2017 sezonunda oynayan yeşil-beyazlı ekip, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan maçta RAMS Başakşehir'e penaltılarda 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Konyaspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.