VakıfBank, Kupa Voley'i 8. kez kazandı
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu. VakıfBank, kupayı müzesine 8. kez götürdü.
Ankara
VakıfBank, karşılaşmaya etkili başladı. Fenerbahçe Opet, Vargas, Federovtseva ve Eda Erdem ile oyunda dengeyi kurdu. Pasör Cansu'nun yönlendirmesiyle, uzunları Zehra, Haak ve Bartsch-Hackley ile file önünde etkili olan VakıfBank, sarı-lacivertli ekibe 15-12 gerideyken ikinci mola hakkını da kullandırdı. Molanın ardından 8-1'lik seri yapan Fenerbahçe Opet, sette 20-16 öne geçti. İyi oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip seti 25-21 kazandı.
Fenerbahçe Opet, ikinci sete kaptanı Eda Erdem'in etkili oyunuyla başladı. Basit hatalar yapan sarı-lacivertli ekip karşısında Cansu'nun iyi yönlendirmesiyle sayılar üreten VakıfBank, 10-7 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Pasör Naz'ın iyi yönlendirdiği, Eda Erdem ve Vargas ile file önünde etkili olan rakibi karşısında Gabi, Haak ve Bartsch-Hackley ile farkı koruyan VakıfBank, seti 25-21 alarak skoru 1-1 yaptı.
VakıfBank, 3. sette servisleri çok iyi kullandı. Fenerbahçe Opet'in manşet hatalarını iyi değerlendiren sarı-siyahlı ekip, pasör Cansu yönetiminde üstün oynadığı seti, rahat bir şekilde 25-13 alarak 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe Opet'in 15-15'te eşitliği sağladı 4. sette karşılıklı sayıların ardından VakıfBank, rakibi 23-21 öndeyken ilk molasını aldı. Moladan iyi dönen sarı-siyahlılar, 24-23 öne geçerek maç sayısı için servis kullandı. Servisi çeviren ve etkili hücum eden Fenerbahçe Opet, oyunda dengeyi sağlayarak seti 29-27 alıp, skorda 2-2 eşitliği sağladı.
Sarı-lacivertli ekip, 5. sete de etkili başladı ve skor 4-7'de rakibine mola aldırdı. Rakipler, skorda Fenerbahçe 8-6 öndeyken sahaları değişti. Sarı-siyahlı ekip, Haak'ın etkili oyunuyla skoru 9-9'da eşitledi ve Fenerbahçe Opet'e mola aldırdı. Karşılıklı sayıların ardından önemli oyuncusu Gabi'nin sakat sakat devam ettiği seti 17-15 kazanan VakıfBank, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'i şampiyon tamamlamayı başardı.
VakıfBank, kupayı müzesine 8. kez götürdü
VakıfBank, bu kupayı 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021'den sonra 2021-2022 sezonunda müzesine götürdü.
VakıfBank yine kazandı
VakıfBank, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde elediği rakibini, Kupa Voley'in finalinde de yenmeyi başardı.
Bu iki takım kısa süre önce CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelirken, ilk maçı VakıfBank 3-1 kazanmış, rövanşı Fenerbahçe 3-0 almasına rağmen altın seti kazanan sarı-siyahlılar finale adını yazdırmıştı.
Geçen yılın aralık ayında yine iki takım FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde karşılaşmış, maçı VakıfBank 3-0 kazanarak finale çıkmış ve sonrasında da şampiyon olmuştu.
VakıfBank, iki önemli organizasyonda geçit vermediği rakibini bu kez Kupa Voley'in finalinde yenerek üstünlüğünü sürdürdü.
VakıfBank kupasını aldı
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i yenen VakıfBank, kupasını aldı.
VakıfBank'ın 3-2 kazandığı maçın ardından TVF Voleybol Salonu'nda düzenlenen törene iki takımın sporcuları da el ele tutuşarak çıktı.
Bu kulvarda tarihinin 8. ve üst üste 2. şampiyonluğunu elde eden sarı-siyahlı ekipte kaptan Ayşe Melis Gürkaynak'a kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan sarı-siyahlı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.
Organizasyonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe Opet sporcularına madalyalarını TVF asbaşkanları Selahattin Sülaymanoğlu ve Ahmet Göksu takdim etti.
Karşılaşmanın en iyi oyuncusu Isabelle Haak seçildi. Haak'a ödülünü Akif Üstündağ verdi.
VakıfBanklı voleybolcuların kupa sevinci
VakıfBank'ın kaptanı Melis Gürkaynak ile takımın pasörü Cansu Özbay, çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan takım kaptanı Melis Gürkaynak, çok zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.
Harika bir sezon geçirdiklerini ve şu ana kadar 3 kupa kazandıklarını dile getiren Melis Gürkaynak, "Üst seviye bir maç oynadık. Fenerbahçe çok iyi bir rakip ama biz de iyi çalıştık. Kazanma alışkanlığımız var. Kritik anlarda iyi mücadele ederek kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. 5 kupa hedefiyle başladık, bunu gerçekleştirerek sezonu kapatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
VakıfBank'ın milli pasörü Cansu Özbay ise maçın kalitesine dikkati çekerek, "İnanılmaz bir maç oynadık. İki takım da muhteşem bir performans sergiledi. Maçın son sayısına kadar iki takım da çok iyi mücadele etti. Karar setinde geriden gelerek kazanmasını bildik. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. İki tane daha kazanmamız gereken kupa var. Bunun için de çok çalışacağız." diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu'ndan VakıfBank'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında "Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank’ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i de mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.