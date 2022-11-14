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Spor

Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası yarın başlayacak

Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası yarın Ankara'da başlayacak.

Halil İbrahim Avşar   | 14.11.2022
Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası yarın başlayacak

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek organizasyon, Pursaklar Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Açılış töreni yarın saat 14.00'te yapılacak organizasyonda, 16 ülkeden 72 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonu ile Pursaklar Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Kosova, Özbekistan, Danimarka, Türkmenistan, Belçika, Arnavutluk, Azerbaycan, Almanya, Slovenya, İspanya, Bosna Hersek, Hollanda, İran ve Suudi Arabistan katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Büyük şampiyonumuz, efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu adına yakışır bir organizasyon için çalışmalarımızı tamamladık. Pursaklar Belediyesi bu organizasyonun gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamakta. Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür eder, katılımcı tüm ülkelere ve sporculara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.


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