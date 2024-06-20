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Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Gürcistan'da düzenlenen Para Halter Dünya Kupası'nda 49 kiloda 175 kiloluk derecesiyle Avrupa rekoru kırarak gümüş madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te organize edilen Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda 175 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcu ve kulübü ile antrenörlerini başarısından dolayı tebrik etti.

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