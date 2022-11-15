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Spor

2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası, Ankara'da başladı

Türkiye Halter Federasyonu ile Pursaklar Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası, Ankara'da başladı.

Erkan Tiryaki   | 15.11.2022
2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası, Ankara'da başladı

Ankara

Pursaklar Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve çok sayıda davetli katıldı.

16 ülkeden 72 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili İşler, çok önemli bir spor adamının ismini taşıyan bir şampiyona düzenlendiğini vurgulayarak, "Dünyanın en büyük sporcularından Naim Süleymanoğlu adına bu organizasyonun düzenlenmesini çok değerli buluyorum.'' dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin de turnuvanın önemine dikkati çekerek, "20. asrın sporcusu Naim Süleymanoğlu, Pursaklar’da yaşamış birisi. Haltere burada ilk tohumları atmış birisi. Bizde onun açtığı yolda yüzlerce sporcu yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Sportif başarıların yanı sıra sağlıklı bireyler yetiştirmek arzusundayız. Kendi kilosunun üç katında fazlasını kaldırarak gururumuz olan Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ise Naim Süleymanoğlu'nun sadece bir spor adamı olmadığını aynı zamanda 3 milyondan fazla Türk vatandaşının da sesi olduğunu dile getirerek, "Naim Süleymanoğlu, spor dünyasına altın harflerle adını yazdırmış, 7 dünya, 7 Avrupa, 3 olimpiyat, 46 dünya rekoru kırmış birisi, bizleri her zaman gururlandırmış bir isim. 3 milyon soydaşımızın umudu ve ışığı da oldu. Böyle bir sporcunun ismini yaşatmak, adına düzenlenen turnuvasını geleneksel hale getirmek hayalimiz ve arzumuzdur." diye konuştu.

Öte yandan organizasyonun ilk gününde sabah seansında milli sporcular 6 madalya kazandı. Kadınlar 49 kiloda Pelinsu Bayav koparmada ve toplamda altın madalyaların sahibi oldu. Pelinsu silkmede ise gümüş madalyayı boynuna taktı. Kadınlar 59 kiloda Cansel Özkan ise koparma, silkme ve toplamda bronz madalyalar elde etti.

Turnuva, 17 Kasım Perşembe günü sona erecek.

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