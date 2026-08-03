Mutlu Demirtaştan
03 Ağustos 2026•Güncelleme: 03 Ağustos 2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 5-6 Ağustos'ta yapılacak.
Müsabakaların rövanşları ise 11-13 Ağustos'ta oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
19.00 Auda (Letonya) - Dinamo City (Arnavutluk)
5 Ağustos Çarşamba:
20.00 Brann (Norveç) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.30 Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA 1948 (Bulgaristan)
6 Ağustos Perşembe:
18.00 Inter Turku (Finlandiya) - Vaduz (Lihtenştayn)
19.00 Noah (Ermenistan) - Sion (İsviçre)
19.00 HJK (Finlandiya) - Motherwell (İskoçya)
19.00 Paide (Estonya) - Rapid Wien (Avusturya)
19.00 Jablonec (Çekya) - RFS (Letonya)
19.30 CFR Cluj (Romanya) - Tromso (Norveç)
20.00 Inter Escaldes (Andorra) - Flora Tallinn (Estonya)
20.00 Riga (Letonya) - Györi (Macaristan)
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)
20.00 Sheriff (Moldova) - St. Gallen (İsviçre)
20.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)
20.00 Rakow (Polonya) - Hammarby (İsveç)
20.00 Göteborg (İsveç) - Gent (Belçika)
20.00 Debrecen (Macaristan) - Kopenhag (Danimarka)
20.30 Beitar (İsrail) - Austria Wien (Avusturya)
21.00 Ajax (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti)
21.00 Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Katowice (Polonya)
21.00 Twente (Hollanda) - DAC 1904 (Slovakya)
21.30 Borac (Bosna Hersek) - Vitebsk (Belarus)
21.30 Braga (Portekiz) - Dinamo Minsk (Belarus)
21.30 Valur (İzlanda) - Nordsjaelland (Danimarka)
21.30 Lugano (İsviçre) - Runavik (Faroe Adaları)
21.45 Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) - Midtjylland (Danimarka)
21.45 Rijeka (Hırvatistan) - Ilves (Finlandiya)
22.00 Tre Fiori (San Marino) - Drita (Kosova)
22.00 Partizan (Sırbistan) - Tobol (Kazakistan)
22.00 Hibernian (İskoçya) - Shkendija (Kuzey Makedonya)