A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar açıklandı UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçlarını oynayacağı statlar belli oldu.