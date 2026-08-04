Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Orta Doğu ülkelerinin tüketim alışkanlıklarına göre bir çalışma yaparak ihracatta bu bölgede büyümeyi hedeflediklerini bildirdi.

Marmarabirlik ihracatta rotayı Orta Doğu'ya çevirdi Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Orta Doğu ülkelerinin tüketim alışkanlıklarına göre bir çalışma yaparak ihracatta bu bölgede büyümeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yıldız, AA muhabirine, Türk zeytininin ihracatı konusunda yeni ülkelerin yanı sıra mevcut pazarlardaki süpermarket zincirlerini hedef aldıklarını söyledi.

Etnik pazarın (Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşayan Türk ve Akdeniz kökenli nüfusa hitap eden marketler) dışına çıkmak istediklerini ifade eden Yıldız, etnik pazardaki ihracat gücünü Avrupa ve dünyadaki süpermarket zincirleriyle daha da pekiştirmek istediklerini vurguladı.

Geçen yıl Rusya pazarının stratejik başlık haline geldiğini belirten Yıldız, bu ülkede hem premium hem de yaygın perakende kanallarında güçlü bir yapılanma oluşturduklarını söyledi.

Rusya pazarında çok sayıda ulusal ve yerel perakende gruplarıyla işbirliklerini geliştirdiklerini ve ürünlerin bu marketlerdeki raflarda yerini aldığını kaydeden Yıldız, hem hacim hem de marka konumlandırması açısından önemli bir ivme yakaladıklarını, Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformunda ise haftalık 6 bin adet satışa ulaştıklarını anlattı.

Rusya'da başarılı çalışma gerçekleştirdiklerine değinen Yıldız, "İnşallah yakında bir müjdeli haberimiz de olacak. Avrupa pazarında daha önce girilemeyen, yaklaşık 6-7 bin şubesi olan bir süpermarket zincirine de girmiş olacağız." dedi.

Yıldız, ihracat açısından her ülkede var olmak istediklerini vurgulayarak, "Zeytini ve zeytinyağını tüketen her ülkeye girmek istiyoruz. Bizim zaten baştaki amacımız büyüyerek yürümek ve devam etmek. Alın terinin karşılığını üreticimize hak ettiği bir şekilde vermek." diye konuştu.

"Trendleri çok iyi takip edip giremediğimiz pazarlara girmeyi hedefliyoruz"

Marmarabirlik'in gerçekleştirdiği zeytin ve zeytinyağı ihracatıyla ilgili bilgiler veren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"74 ülkeye ulaştık. Yeni pazar olarak özellikle Orta Doğu ülkelerine ihracatla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki pazarın tüketim alışkanlıklarına göre bir çalışma olacak çünkü dünya büyüyor ama ambalajlar küçülüyor. Alım gücünün etkilediği bir alışveriş alışkanlığı başladı bütün ürünlerde. Biz de bu alışveriş alışkanlığına hitap etmek adına sürekli ambalaj denemeleri yapıyoruz. 50 gramlıklar, 'aç bitir' tarzı ürünler artık çok popüler olmaya başladı. Bu durum tüketim alışkanlıklarını da değiştiriyor. Biz de bu trendleri çok iyi takip edip, ülkelerin kendine münhasır tüketim alışkanlıklarına göre çalışmalarla daha önce giremediğimiz pazarlara girmeyi hedefliyoruz."

Yıldız, damak tadının ülkelere göre değişiklik gösterdiğini, bazı ülkelerin az veya çok tuzlu zeytin sevdiğini ona göre üretim yaptıklarını anlatarak, "Orta Doğu ülkeleri genelde yeşil zeytin, zeytinyağı talep ediyor ama siyah zeytine de meyil orada da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda 74 ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çeken Yıldız, "İhracatta lokomotif pazar Avrupa ama artık yeni araştırmalarda Rusya, Amerika, İskandinav ülkeleri de öne çıkıyor. Çok yakında Orta Doğu ülkelerinde de ihracatımızın artmasını bekliyoruz." dedi.

"Zeytin ağaçlarında mahsul iyi olduğu görünüyor"

Yıldız, bu sene zeytin ağaçlarındaki çiçeklenmenin çok güzel olduğunu ve iklim koşullarının iyi gittiği takdirde zeytinde iyi bir rekoltenin olacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu sene zeytin ağaçlarında güzel, mahsul iyi olduğu görünüyor. İnşallah hayırlı bir hasat olur ama manipülasyonlara bakmamak lazım. Ülkemizdeki üreticilerimiz en iyisini hak ediyor. Üreticimizle, birliğimizle ve devletimizin de destekleriyle bu sektörü daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. Üreticilerimizin yüzünü güldürecek bir sezon olmasını diliyoruz. Bolluk demek bereket demek."

Ali Yıldız, sektörün bütün paydaşları, zeytinyağı fabrikaları, zeytinle ilgili firmalar el ele, kol kola verip Türk zeytinini ve zeytinyağını hak ettiği noktaya getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.