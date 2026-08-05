Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 92 artış kaydetti.

SpaceX'in geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 92 arttı Uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 92 artış kaydetti.

SpaceX, haziran ayındaki halka arzının ardından ilk bilançosunu açıkladı.

Şirketin 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosuna göre, SpaceX'in geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 92 yükselişle 7,81 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2025'in aynı döneminde 4,07 milyar dolar gelir elde etmişti.

Segmentler bazında incelendiğinde, SpaceX'in bağlantı alanından elde ettiği gelir yıllık yüzde 66 artarak 4,29 milyar dolara çıktı. Yapay zeka segmentindeki geliri yıllık yüzde 247 artışla 2,56 milyar dolara yükselirken uzay ve fırlatma hizmetlerinden elde ettiği gelir ise yüzde 29 artarak 962 milyon dolar oldu.

Şirketin net zararı 541 milyon dolar oldu

SpaceX, ikinci çeyrekte 541 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar dolar net zarar etmişti.

Söz konusu dönemde, ağırlıklı olarak yapay zeka altyapı yatırımlarının etkisiyle şirketin toplam sermaye harcamaları yıllık bazda yaklaşık yüzde 550 artarak 18,37 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2,83 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin yapay zeka alanındaki sermaye harcamaları, geçen yılın ikinci çeyreğindeki 749 milyon dolar seviyesinden bu yılın aynı döneminde 15,8 milyar dolara yükseldi.

SpaceX hisseleri, 12 Haziran'da Nasdaq borsasında "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamıştı.