Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Tralleis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık antik havuz gün yüzüne çıkarıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, Nsosyal hesabındaki paylaşımında, Aydın Tralleis Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında önemli bir çalışmanın daha tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hamam Gymnasium kompleksinin frigidarium bölümünde yer alan, 37 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki, yaklaşık 300 kişilik, 2 bin yıllık antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak gün yüzüne çıkardık. Bu kıymetli çalışmada emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına, kazı ekibimize, akademisyenlerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Medeniyetimizin izlerini bilimsel çalışmalarla koruyacak, geçmişin mirasını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."