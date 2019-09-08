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Spor

Türkiye voleybolda Avrupa ikincisi

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Hilmi Sever   | 08.09.2019
Türkiye voleybolda Avrupa ikincisi

İstanbul

Türkiye - Sırbistan

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Türkiye ile Sırbistan Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Sırbistan oyuncusu Boskovic (13) rakipleri Eda Erdem (14) ve Hande Baladin (7) ile mücadele etti. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı )


2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

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