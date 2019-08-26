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Spor

Milliler Avrupa'da 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

Halil İbrahim Avşar   | 26.08.2019
Milliler Avrupa'da 3'te 3 yaptı

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

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