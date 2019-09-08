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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı

A Milli Futbol Takımı, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı.

Hilmi Sever   | 08.09.2019
A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, dün akşam oynanan maçta Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, bu sabah antrenmanından sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı. 

Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, tur esnasında Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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