A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, dün akşam oynanan maçta Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, bu sabah antrenmanından sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı.
Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, tur esnasında Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.