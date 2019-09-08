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Spor

Voleybolda İtalya Avrupa üçüncüsü

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen İtalya, üçüncü oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 08.09.2019
Voleybolda İtalya Avrupa üçüncüsü

Ankara

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Ankara Spor Salonu'nda oynanan üçüncülük maçında yarı final maçlarını kaybeden İtalya ile Polonya karşılaştı.

Karşılaşmadan 25-23, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 galip ayrılan İtalya, bronz madalya kazandı. 

İtalya, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyonda; 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye ile Sırbistan, saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

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