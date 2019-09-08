Voleybolda İtalya Avrupa üçüncüsü
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen İtalya, üçüncü oldu.
Ankara
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Ankara Spor Salonu'nda oynanan üçüncülük maçında yarı final maçlarını kaybeden İtalya ile Polonya karşılaştı.
Karşılaşmadan 25-23, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 galip ayrılan İtalya, bronz madalya kazandı.
İtalya, bu yıl 31'incisi düzenlenen organizasyonda; 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye ile Sırbistan, saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.