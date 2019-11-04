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Spor

Türk futbolunun acı kaybı

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel, 79 yaşında vefat etti.

Mehmet Özcan   | 04.11.2019
Türk futbolunun acı kaybı

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Gökdel'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübünün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray'da 1964-1970 yıllarında futbol oynayan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli Takım, 4 kez de Ümit Milli Takım'da forma giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra birçok takımda teknik direktörlük yapan Gökdel, 1984-1985'te A Milli Takımı çalıştırdı. Ümit Milli Takım'da da teknik direktörlük yapan Gökdel, TFF bünyesinde de görevler aldı.

Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Galatasaray Kulübü de Yılmaz Gökdel'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

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