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Spor, Futbol

Göztepe'de İlhan Palut dönemi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı.

Ali Korkmaz   | 04.11.2019
Göztepe'de İlhan Palut dönemi

Izmir

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Teknik direktör İlhan Palut ve ekibinin yarınki antrenmanda takımın başında olacağı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2016-2017 sezonunda Hatayspor'da başlayan 43 yaşındaki İlhan Palut, Hatayspor'u TFF 2. Lig'den 1. Lig'e taşımıştı. Palut, bu sezon 6. haftadan sonra Hatay ekibiyle yollarını ayırmıştı.

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