Milli kayakçılar Finlandiya'da kamp yapıyor
Milli kayakçılar, Uluslararası Kayak Federasyonu yarışmalarına Finlandiya'da hazırlanıyor.
İstanbul
Milli kayakçılar, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmalarına Finlandiya'da hazırlanıyor.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Muonio kentinde 1 Kasım'da başlayan milli kayakçıların kampı 26 Kasım'a kadar sürecek.
Milliler, Finlandiya'nın Olos ve Saariselka şehirlerinde gerçekleştirilecek sezonun ilk FIS yarışlarında mücadele edecek
Antrenörler Fikret Ören ve Harun Akyol yönetimindeki milli takımın kampında sporcular Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman, Ahmed Oğlağo ve Özlem Ceren Dursun bulunuyor.
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