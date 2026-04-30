Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın 2 maçla başlayacak

Son 3 müsabakaya girilen ligde haftanın açılış maçında yarın saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. Günün ikinci karşılaşmasında saat 20.00'de Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren lider Galatasaray, 2 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda rakiplerinin skorlarına bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde kalma yarışında ise 21 puanla son sıradaki Mısılı.com.tr Fatih Karagümrük, doğrudan rakiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İstanbul temsilcisi, 3 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçtan puansız ayrılması halinde Süper Lig'e veda edecek.

Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

2 Mayıs Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Mayıs Pazar:

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)