Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

5. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, Shomurodov'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada turuncu-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Harit'in pasında Shomurodov topu kontrol etmeye çalışırken Diabate araya girdi. Kaleci Gianniotis'e yönelen meşin yuvarlağı, ceza sahası içinde Frimpong'dan önce Bertuğ Yıldırım kaptı. Bertuğ, Gianniotis'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

44. dakikada Kasımpaşa'da Rodrigo Becao, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Kasımpaşa ceza sahası önünde Becao ile girdiği ikili mücadelede Bertuğ Yıldırım yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren maçın hakemi Yiğit Arslan, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. İkili mücadeleyi monitörden izleyen hakem Arslan, Becao'yu kırmızı kartla cezalandırdı.

Başakşehir, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

58. dakikada Winck'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

81. dakikada RAMS Başakşehir, üçüncü golü buldu. Soldan Brnic'in ortasında Selke'nin altıpasın içinde bekletmeden çıkardığı şutta top filelere gitti: 3-0.

87. dakikada turuncu-lacivertli ekip, 4 farklı üstünlük yakaladı. Brnic'in soldan kullandığı kornerde Shomurodov'un ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0.

Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Şahin: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında bu sezonun en iyi performanslarından birini sergilediklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel bir golle öne geçtik. Maçta 45. dakikadan 65. dakikaya kadar yanlış oynadık. Ancak maçın sonuna doğru oyunumuza döndük. İki güzel gol daha attık. Duran toptan gol atmamız beni ayrıca mutlu etti. Oyuncularımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Göztepe ile sürdürdükleri beşincilik yarışına ilişkin de konuşan Nuri Şahin, "Sezona bu şekilde başlamış takımın şu an bu yarışta olması çok değerli. Diğer yandan da başka takımların kazanmasını beklemek çok güzel bir şey değil. Ana hedefimiz beşinci olmak. Yarışımıza devam ediyoruz. İplerin bizim elimizde olması lazım. İnşallah seneye bu durumda olmayız." diye konuştu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Belözoğlu: Ayağa kalkmamız lazım

Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelede istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Söylenebilecek çok fazla bir cümle yok diye düşünüyorum. Oyun olarak büyük bir hayal kırıklığı. Oyunun 1. dakikası itibarıyla takımımız bize bu duyguyu hiç vermedi. 9 haftadır iyi giden takımın bu kadar yumuşak kalması büyük bir hayal kırıklığı. Çıkarmamız gereken paylar var. Ne olursa olsun bu kadar kötü oyun beklemiyordum. Ayağa kalkmamız lazım. 6 puanlık fark var. Üç puanlık sistemde hiçbir şey matematiksel olarak bitmeden ciddiyetimizi bırakmamamız lazım. Bir hakem faciasına rağmen Başakşehir'i tebrik ederim. İşlerini çok kolaylaştıran bir hakem vardı. Net bir ofsayt gol verildi. Net bir kırmızı kart verilmedi. İkinci yarı yine net bir kırmızı kart verilmedi. Bence bu kadar kötü bir hakeme rağmen konuşulması gereken konu, takımın bu kadar isteksiz ve arzusuz oynaması. Önümüzde 9 puan var. Allah'ın izniyle ligde kalmak için her bir zerresine talip bir şekilde sahaya çıkacağız." diye konuştu.

"Türkiye'de hakemler bir facia"

Emre Belözoğlu, Türkiye'de hakemlerin kötü performansını izlemekten yorulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hakemler bir facia. Hemen hemen hepsi. Kariyerimde 24 seneye yakın futbol oynadım. 5-6 senedir de hocayım. Hiç bu sene kadar kötüsünü görmedim. Emek, hak ve hakkaniyet var. Hakemler adına Türkiye'de üzülmeyi bıraktım. Bu kadar kötü hakem performanslarını izlemekten fazlasıyla yorgunum. Onlar hakkında konuşmak dahi istemiyorum. Bugün ve Göztepe maçı dahil olmak üzere VAR ve AVAR'da da konuşulmayacak kadar çok kötü hatalar var. Onlar adına üzgün değilim çünkü bu meslekte en iyisini yapmak zorundasınız. Bu benim için de geçerli. İyi değilseniz bu mesleği yapamazsınız."