Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

2. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Makarov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Soyalp'in vuruşunda savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

15. dakikada Cardoso'nun sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde topla buluşan Bennasser'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Fofana'da kaldı.

20. dakikada Cardoso'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Onugkha'nın sert şutunda, kaleci Fofana meşin yuvarlağa sahip oldu.

26. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Mebude'nin uzaktan sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Çaykur Rizespor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal oldu. Laçi'den aldığı pasla sağ çaprazdan içe kateden Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

70. dakikada Onugkha'nın pasında sağ kanatta aldığı topla içe kateden Makarov'un ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Benes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Fofana çıkardı.

79. dakikada Kayserispor öne geçti. Onugkha'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Chalov, kaleci Fofana'yı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

88. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Chalov'un pasında topu kontrol eden Benes, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.