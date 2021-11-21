Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluğu İspanyol basınında

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olması İspanyol basınında geniş yer aldı.

Şenhan Bolelli   | 21.11.2021
Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluğu İspanyol basınında

Madrid

Marca gazetesi, "Razgatlıoğlu şampiyon" başlığı altında internet sitesinden verdiği haberde, "Türk sporcu, Endonezya'da Rea'yı tahttan indirdi. Superbike'da Jonathan Rea dönemi sona erdi. Kuzey İrlandalı sporcu üst üste 7. şampiyonluğa ulaşamadı. Yeni şampiyon Toprak Razgatlıoğlu." ifadelerini kullandı.

"Razgatlıoğlu, 25 yaşı ile bu şampiyonluğu elde eden en genç 3. sporcu ve ilk Türk oldu." diye yazan Marca, "Razgatlıoğlu Moto GP'ye katılmayı reddetti ama şimdilik. 2022'de Superbike'ta tacını koruyacak ama Yamaha onu zaten 2023 için Moto GP'de istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

El Mundo Deportivo gazetesi de "Razgatlıoğlu, Superbike'ta dünya şampiyonluğunu ilke kez elde etti." başlığını kullandı.

Gazete, "Türk motosikletçi, şampiyonanın son yarışı olan Endonezya'daki ilk yarışı ikinci bitirdikten sonra, son 6 sezonun galibi Jonathan Rea'dan tacı kaptı." ifadelerini öne çıkardı.

Motociclismo dergisi de "Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışı olan Endonezya'daki Mandalika pistinde düzenlenen ilk yarışta 2021 Superbike dünya şampiyonluğunu ilan etti. Razgatlıoğlu bu şampiyonluğu kazanan ilk Türk olurken, Yamaha da 12 yıl sonra 2. şampiyonluğunu elde etti." diye yazdı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İllere göre Kovid-19 vaka sayısı belli oldu
Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadelede iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluğu İspanyol basınında

Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluğu İspanyol basınında

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek