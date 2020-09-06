Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 7. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki ikinci yarışı 7. sırada tamamladı.

Fatih Çakmak   | 06.09.2020
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 7. oldu

Ankara

İspanya'da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, piste çıktı. 

PATA Yamaha takımı adına yarışan Toprak, yarışı 7. sırada tamamladı.

Yarışı, Büyük Britanyalı Jonathan Rea birinci, İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Büyük Britanyalı Scott Redding üçüncü sırada bitirdi.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanda 147 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Can Öncü'nün, İspanya MotorLand Aragon pistindeki sezonun beşinci ayak ikinci yarışını bırakmak zorunda kaldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bine yaklaştı
İspanya Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor
Belçika'da Kovid-19 vakaları yeniden artışta
Okullarda yüz yüze eğitim için 'yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 7. oldu

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da 7. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 5. oldu

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de İspanya yarışına pole pozisyonunda başlayacak

Milli motosikletçiler İspanya'da podyum için mücadele edecek

Milli motosikletçiler İspanya'da podyum için mücadele edecek
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ikinci yarışta 8. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ikinci yarışta 8. oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ilk yarışta 6. oldu