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Spor, Basketbol

Galatasaray potada kazandı

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi.

Süleyman Elçin   | 06.09.2020
Galatasaray potada kazandı Fotoğraf: Süleyman Elçin / AA

Antalya

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi. 

Sarı-kırmızılılar, bu skorla turnuvada ikinciliği elde etti.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın son maçında Anadolu Efes ile Dinipro karşılaşacak.

İlk ayağı bugün sona erecek turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

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