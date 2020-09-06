Galatasaray potada kazandı

Antalya
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi.
Sarı-kırmızılılar, bu skorla turnuvada ikinciliği elde etti.
Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın son maçında Anadolu Efes ile Dinipro karşılaşacak.
İlk ayağı bugün sona erecek turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.