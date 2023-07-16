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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da çifte zafere ulaştı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya etabında superpole ile hafta sonunun ikinci yarışında birinci oldu.

Fatih Çakmak  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da çifte zafere ulaştı

Ankara

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İtalya etabında superpolede ile hafta sonunun ikinci yarışında birinci olarak çifte zafer kazandı.

WSBK'nin yedinci ayağında bugün Imola Pisti'nde önce superpole yarışı daha sonra da hafta sonunun ikinci yarışı gerçekleştirildi.

Superpole yarışında en büyük rakibi Ducati pilotu Alvaro Bautista'yı geçerek ilk sırayı alan Red Bull sporcusu Toprak, ikinci yarışa da pole pozisyonunda başladı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle 15 tur koşulan yarışın startında Alvaro Bautista ilk sırayı almasına rağmen ilk virajda kaza geçirip yerde kaldı. Toprak Razgatlıoğlu kazayla birlikte tekrar ilk sıraya yükseldi. Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Razgatlıoğlu, kazandığı ilk sırayı bitime 8 tur kala Axel Bassani’ye kaybetse de 4 tur kala atağını yapıp liderliği yeniden eline geçirdi. Yarışın kalan kısmında da yerini koruyan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da dün koşulan ilk yarışta da ikinci olarak WSBK kariyerinin 100. podyumuna ulaşmıştı.

Bu sonuçların ardından pilotlar genel klasmanında Toprak Razgatlıoğlu 321 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Toprak, böylece şampiyona lideri Alvaro Bautista ile arasındaki puan farkını 70'e indirdi. Bir başka Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 208 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda sekizinci etap 28-30 Temmuz tarihlerinde Çekya’da koşulacak.

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