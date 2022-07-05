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Spor

TFF, eski başkan Hasan Doğan'ı andı

Yunus Kaymaz   | 05.07.2022
TFF, eski başkan Hasan Doğan'ı andı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski başkanlarından Hasan Doğan'ı, vefatının 14. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun merhum Başkanı Hasan Doğan’ı vefatının 14. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Kalıcı projeleriyle Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Hasan Doğan’ı 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmiştik.

Saygın kişiliği, örnek yöneticiliği ve güler yüzüyle her zaman hatırladığımız merhum başkanımızın ismi, Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşatılırken Spor Toto Süper Lig’in 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan Sezonu adıyla oynanmıştı.

14 Şubat 2008'de TFF Başkanı seçilen Hasan Doğan, EURO 2008 finallerindeki gol sevinçleriyle de hafızalarda ayrı bir yer bırakmıştı."

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