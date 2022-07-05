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Spor, Futbol

Beşiktaş, Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 05.07.2022
Beşiktaş, Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg formaları giyen 29 yaşındaki santrfor, bu yılın başında 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle İngiltere'nin Burnley takımına transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 maçta 163 kez fileleri havalandırdı. Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.

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