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Spor

Tenzor International Cup'ta final heyecanı başladı

Uluslararası dereceye sahip çok sayıda sporcunun katıldığı Tenzor International Cup'a ilk etabın final yarışları başladı.

Abdullah Tevge  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Tenzor International Cup'ta final heyecanı başladı

Muğla

Bodrum Akyarlar'da düzenlenen yarışlarda birbirinden iddialı takımlar kıyasıya mücadele ederken Azurro takımı ise aile olarak katıldığı yarışlarda zirveyi hedefliyor. Baba Kerem Özkan, kızı Neşe Selin Özkan ve oğlu Alp Ege Özkan ile yelken açarak aile dayanışmasını denizin ortasında da sürdürüyor.

İlk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirten Kerem Özkan, "Küçük yaşlardan bu yana yelken yarışlarına katılıyorum. Bu kez ailecek buradayız. Kızım, oğlum ve teyzeleri bizimle. Ailece katılan tek takımız." ifadelerini kullandı.

Takımda dümeni tutan ve 14 yaşında olan Neşe Selin Özkan, babasıyla yarışmanın güven verdiğini söyledi. Yarışma atmosferiyle aile ilişkisinin yerini takım arkadaşlığına bıraktığını anlatan genç sporcu, "Babam teknede daha sert. Teknede bir hamleyi hemen yapmanız gerekiyor. İmkanlarınız ve kendinizi destekleyen bir ailenizin olması çok önemli." diye konuştu.

12 yaşındaki Alp Ege Özkan ise hobi olarak bu sporla ilgilendiğini ve yarışma sırasında babasının direktiflerini uygulamaya çalıştığını söyledi.

Favori takımın dümeni kadın kaptana emanet

Yarışları önde götüren Dolce Vita takımının dümenini tutan kadın sporcu Alisa Kirilyuk, Bodrum'un sporcular için çok keyifli bir lokasyon olduğunu ifade etti.

İlk kez düzenlenen turnuvaya katılımın giderek artacağını düşünen Kirilyuk, "(Bir kadın olarak dümende oturmak zor olmuyor mu?) diye soruyorlar bana. Ben de 'Benim için gayet keyifli oluyor.' diyorum. Erkeklere karşı mücadele etmekten keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

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