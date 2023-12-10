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Spor, Futbol

Alanyaspor, İstanbul deplasmanında 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Emrah Altunkaya  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Alanyaspor, İstanbul deplasmanında 3 puanı tek golle aldı Fotoğraf: İslam Yakut - AA

İstanbul

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'a konuk oldu.

Karşılaşmasının 17. dakikasında Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Orta alandan ceza sahasına doğru ilerleyen Oğuz Aydın'ın kaleyi cepheden gören şutunda, top az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.

40. dakikada Corendon Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayı gerisinden Sisto'nun şutunda kaleciden dönen topu defansta Okan Erdoğan uzaklaştırdı.

43. dakikada bu kez İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Duhaney'in ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselemeyen Ndao'nun yaptığı etkisiz kafa vuruşunda, ceza alanından uzaklaşan meşin yuvarlağı rakip savunma kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da 100. resmi maçına çıkan Valon Ethemi'ye müsabaka öncesi kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından plaket takdim edildi.

İkinci yarı

69. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun uzak direğe doğru ortasında kale önünde Eduardo'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

86. dakikada Corendon Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima, Traore ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti.

87. dakikada pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada penaltı atışını kullanan Novais, kaleci ve topu farklı köşelerle buluşturarak Corendon Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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