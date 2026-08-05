TBF Başkanı Türkoğlu, "Sınır Tanımayan Basketbol" projesini değerlendirdi

Ceren Aydınonat
05 Ağustos 2026•Güncelleme: 05 Ağustos 2026
Türkoğlu, "Sınır Tanımayan Basketbol" projesini AA muhabirine değerlendirdi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek noktada olduğunu belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:
"Basketball Without Borders'a sporcuyken de dahil olmuştum. Şimdi de yönetici olarak dahil olacağım organizasyonlardan bir tanesi. Biz, farklı tecrübeleri ülkemizdeki gençlerin yaşaması açısından, bilgi birikimlerinin gelişmesi açısından çok önemli buluyoruz. Basketball Without Borders da ülkemizin gençleri için bence önemli bir fırsat olacaktır. Burada NBA'deki sporcuların, yöneticilerin, hocaların Türk gençliğine çok büyük bir tecrübe katacağına inanıyoruz. Herkesi bu etkinliğe bekliyoruz. Bu organizasyonlar insanların katılımıyla daha da keyifli oluyor. İnşallah buradan da herkes iyi bir tecrübeyle ayrılacaktır."