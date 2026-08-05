İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste tutulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin, uğradığı işkenceler nedeniyle kaburgalarının kırıldığı belirtildi.

İsrail'in alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye'nin, uğradığı işkence nedeniyle kaburgalarının kırıldığı bildirildi İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste tutulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin, uğradığı işkenceler nedeniyle kaburgalarının kırıldığı belirtildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Ebu Safiyye'nin 27 Temmuz'da, alıkonulduğu günden beri en ağır işkencelere maruz kaldığı kaydedildi.

Doktor Ebu Safiyye'nin, Nitzan Hapishanesi'nin "Rakefet" bölümünde birçok kez saldırılara ve işkencelere maruz kalması sonucu kaburgalarının kırıldığı aktarılan açıklamada, Filistinli doktorun ayrıca tıbbi ihmale maruz bırakıldığı bildirildi.

Dr. Ebu Safiyye'nin sağlık ve insani durumunun gittikçe kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, "Ebu Safiyye 27 Temmuz'da, alıkonulduğundan beri en ağır işkenceye maruz kalarak hayatının en zor gününü yaşadı. Nitekim hapishanedeki Filistinli esirler coplarla şiddetli darp, elektrik şoklarına, göz yaşartıcı gaza, plastik mermilere maruz bırakıldı ve üzerlerine polis köpekleri salındı." ifadelerine yer verildi.

Dr. Ebu Safiyye'nin kalp rahatsızlığının yanı sıra tansiyon, boyun ağrıları, bel fıtığı, göz rahatsızlığı ve baş dönmeleri gibi çeşitli rahatsızlıklarının olduğu belirtilen açıklamada, Ebu Safiyye'nin sağlık durumundaki kötüleşmeye rağmen İsrail hapishane idaresinin gerekli tedavileri sağlamak yerine sakinleştirici vermekle yetindiği kaydedildi.

Filistinli doktorun, 24 Haziran 2026'da Rakefet bölümüne nakledildiği sırada da şiddetli darp ve kötü muameleye maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırıda da Ebu Safiyye'nin kaburgalarından birinin kırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Dr. Ebu Safiyye'nin İsrail hapishanesinde 21 gün boyunca tek kişilik hücrede tutulduğu da aktarıldı.

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen İsrail ordusu, alıkoyduğu Ebu Safiyye'nin Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.