Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: Şu andaki tek odağımız ve hedefimiz Avrupa'da gruplara kalmak

48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile kaleci Alexander Nübel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Avrupa'da kolay maç olmadığını belirten Italiano, "Her maça hazır olmanız gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor ve asla maçları kafanızda kolaylaştırmamanız gerekiyor. Çünkü bu maçları kağıt üstünde böyle kazanamazsınız. Aynı zamanda rakibimiz de geldiği yere sonuna kadar hak edip geldi. O yüzden bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor ve kalitemizi en yüksek seviyede göstermemiz gerekiyor. lk turda aldığımız güzel sonuçlardan dolayı takımımızın öz güveni yükseldi ve bu öz güvenin tur için bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Geçen maçtaki karakteri sahada yine göstermemiz lazım. Çünkü gerçekten çok zor bir rakibe karşı oynamıştık. O engeli çok iyi bir şekilde aştık ve bakalım yarın bu engeli de aşabilecek miyiz bunu göreceğiz." diye konuştu.

Turu akıllı bir oyunla geçmek istediklerini anlatan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

“Kalitemizi iyi bir şekilde gösterip çok zeki olmamız gerekiyor. İlk maçta da bence yapılması gereken şeyleri iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu yaptıklarımızdan dolayı da özgüven kazandık. Şimdiki maç için de iyi çalıştık ve bu çalışmalarımız bu karakterle beraber bence bizi daha ileri götürecek. Avrupa'da biz böyle devam etmek istiyoruz. Trossard konusunda ise aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de gelmesini dört gözle bekliyorduk. Şu ana kadar iki idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber yarınki maça gelmeyecek, bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maçın ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak, bize bir tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak için, sahada görmek için sabırsızlanıyorum.”

"Avrupa'da devam edebilmek için her şeyi yapmaya hazırız"

Italiano, Avrupa kupalarında yoluna adım adım devam etmek istediklerini dile getirdi.

Önceki turda saf dışı bıraktıkları Danimarka ekibi Midtjylland'ın kaliteli bir takım olduğunu aktaran Vincenzo Italiano, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bizim için gerçekten zor ve önemli bir sınavdı. Her gün adım adım bir gelişim var. Oyuncularda bir gelişim var. Birazcık ilerlediğimizi düşünüyorum ama bence bu takım çok daha büyük bir potansiyele sahip. Çok daha gelişebilir. Bir ay içinde tabii ki kimse mükemmel olmaz ama ben şu anda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Güzel sinyaller var. Bunları hepimiz görüyoruz. Özellikle ben sahada bunları görüyorum. Geçen hafta da zor bir engeli aştık. Şimdi tekrar zor bir engeli aşmak zorundayız. Burada adım adım beraber üzerine koyarak hep beraber gelişiyoruz. Daha iyi ve kaliteli olmak için çalışıyoruz. Daha agresif olmak için çalışıyoruz. Ama rakibimize de saygı duyuyoruz. Çünkü kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor ve Avrupa’da devam edebilmek ve kulübümüz için her şeyi yapmaya hazırız."

Tecrübeli teknik direktör, sol bekteki oyuncu rotasyonun kendisine güven verdiğini vurgulayarak, "Ouattara kampa geç geldi. Geçen sene olan bir sakatlığından dolayı da ilk başlarda tek başına çalıştı. Takımla beraber çalışmadı. Yavaş yavaş kendini göstermeye, gelişmeye ve yüzde 100'e ulaşmaya başladı. Onun pozisyonunda aynı zamanda Rıdvan Yılmaz var. Rıdvan çok güvenilebilir, aynı zamanda çok iyi bir oyuncu. O pozisyonda iki oyuncumuz var. Yasin'i de oraya adapte etmeye ve sokmaya çalışıyoruz. Gerçekten sol bek pozisyonu takımda bana en güven veren yerlerden biri. Çünkü orada çok kaliteli ayaklara sahibiz." şeklinde konuştu.

Fransız sol bek Kassoum Ouattara'nın genç bir oyuncu olduğunu hatırlatan Italiano, "Gruplara kaldığımız zaman, yani haftada üç maç yaptığımız zaman herkes oynayacak. O meşhur rotasyon konusu var ya, herkes o zaman oynamaya başlayacak ve süre alacak. Zaten şu ana kadar iki resmi maç yaptık ve o iki resmi maçta da takımın çoğu oynadı diyebilirim. Şu andaki tek odağımız ve hedefimiz Avrupa'da gruplara kalmak. Şu anda kimin oynayıp oynamaması önemli değil. Çünkü zaten gruplara kaldıktan sonra herkes işin içine dahil olacak. Herkes süre bulacak ve oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nübel: Beşiktaş'ta geleceğe çok heyecanlı bir şekilde bakıyorum

Alman kaleci Alexander Nübel ise siyah-beyazlı takıma transfer olduğu için duyduğu mutluluğu paylaştı.

Sözlerine Türkçe "Merhaba" diyerek başlayan Nübel, "Zor bir deplasmana gidiyoruz. Tromsö karşısında iki maçını da kazanan bir ekibe karşı oynayacağız. Aynı zamanda ligleri de başladı. İlk maçlarını kazandılar, ikinci maçlarında berabere kaldılar. Sezonu erken açtılar o yüzden yüzde 100 fit olan bir takıma karşı oynayabileceğimizi söyleyebiliriz. Zor olacak gerçekten çünkü çok yüksek pres yapan bir takım. Aynı zamanda çok fazla orta açmak, şans oluşturmak isteyeceklerdir ve ceza sahasına çok fazla oyuncusu giren, tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız ama biz de hazırız." diye konuştu.

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra adaptasyon sürecini iyi geçirdiğini vurgulayan 29 yaşındaki file bekçisi, "Hem takım hem de teknik heyet açısından gayet iyi bir ilişkinin olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar herkesle iyi diyaloglar kurduğumu, bütün çalışanlarla işlerin gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Özellikle ilk hafta gayet güzel geçti. Şu anda burada çok mutluyum. Aynı zamanda iyi de bir başlangıç yaptık. Takım olarak da bence kalemizi iyi savunduğumuzu düşünüyorum. İki maçı da gol yemeden bitirdim. Bu, bir kaleci için çok önemlidir ama aynı zamanda takım için de çok önemlidir çünkü bize gelecek maçlarda bir düzen sağlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz eden Nübel, "Gerçekten özel bir taraftar grubuna sahibiz. Çok deli bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Sahamızdaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Özellikle sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Umarım taraftarımız bütün sezon boyunca hep arkamızda bizi böyle destekleyecek. Gerçekten onlarla beraber çok mutluyum. Harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda da Avrupa'da tanınan bir taraftar grubu." dedi.

Transferiyle ilgili bilgi veren Alman kaleci, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Transferimde başka opsiyonlarım da vardı ama buraya daha önceden ailem de geldi. Ailem şehri gördü, ben de gördüm. İstanbul'a baktılar, kulübü incelediler ve ne kadar büyük bir kulübe geldiğimizin farkındayız. O yüzden bu kararı vermemde bu etkili oldu. Daha önceden de yıllar önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı da oynamıştım. O yüzden burayı biliyorum. Gelmeden önce Beck ile de konuştum. Onun burada hayatını nasıl işlediğine dair konuştum. Buradaki durumları sordum. O da bana dedi ki 'Ben burada mükemmel bir zaman geçirdim. Çok duygusal anlar, güzel anlar da yaşadım.' Şimdi iki maç oynadıktan sonra da gerçekten geleceğe çok heyecanlı bir şekilde bakıyorum.”