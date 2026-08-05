AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Terörsüz Türkiye' yasa teklifi ile sürecin en önemli aşamasına gelindi

Abdullah Sarica
05 Ağustos 2026•Güncelleme: 05 Ağustos 2026
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "(Terörsüz Türkiye) Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu." ifadesini kullandı.
Çelik, "Terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır." şeklinde konuştu.
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