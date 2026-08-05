AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Terörsüz Türkiye) Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Terörsüz Türkiye' yasa teklifi ile sürecin en önemli aşamasına gelindi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Terörsüz Türkiye) Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "(Terörsüz Türkiye) Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu." ifadesini kullandı.

Çelik, "Terör gündemden çıkınca demokrasimizin ölçeğini çok daha büyütecek bir siyasi iklim 86 milyonu saracak, sarmalayacaktır." şeklinde konuştu.