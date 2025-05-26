Sporda haftanın özeti

Ankara
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🏆 Trendyol'un resmi sponsor olduğu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı.— AA SPOR (@aa_spor) May 26, 2025
🎊 Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Yenikapı’da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.
🏁 Formula 1'in 8. etabı Monako Grand Prix'sini Marco… pic.twitter.com/yCSane85n3