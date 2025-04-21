Ankara
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⚽️ Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e çıktı— AA SPOR (@aa_spor) April 21, 2025
🏆 Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
🏀 Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı
➡️ Trendyol’un katkılarıyla hazırlanan “Sporda Haftanın Özeti” ile gündemden habersiz… pic.twitter.com/Gq9x8C2ADa