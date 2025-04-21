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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 88 yaşında hayatını kaybetti. Vatikan'daki Aziz Petrus (St. Peter) Meydanı'ndan yayındayız
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Spor, Sporda Haftanın Özeti

Sporda haftanın özeti

21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Sporda haftanın özeti

Ankara
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