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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Sporda Haftanın Özeti

Sporda haftanın özeti

07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Sporda haftanın özeti

Ankara
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