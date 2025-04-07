Ankara
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🆚 Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti— AA SPOR (@aa_spor) April 7, 2025
🇫🇷 Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG
⬆️ Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finale yükseldi
🏆 Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu
➡️ Trendyol’un katkılarıyla hazırlanan “Sporda Haftanın Özeti” ile gündemden… pic.twitter.com/fLSgRGLo7a