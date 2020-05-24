Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınır hattında bayramlaşma
logo
Spor

Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajı

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Süha Gür   | 24.05.2020
Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajı

İstanbul

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramımızı en iyi dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz." ifadeleri kullanıldı. 

Galatasaray

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaşmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 407 bini aştı
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 13'e yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
BAE, Las Vegas'a 20 milyon dolarlık test kiti bağışladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan videolu bayram mesajı

Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajı

THY'den Ramazan Bayramı'na özel video

'Bayramlar dilleri farklı olsa da duası bir olan Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir'

'Bayramlar dilleri farklı olsa da duası bir olan Müslümanların aynı hissiyatı yaşadığı mübarek günlerdir'
Dünyada Ramazan Bayramı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor

Dünyada Ramazan Bayramı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor
Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı