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Spor, Futbol

Alanyaspor sistem değişikliğine gidiyor

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akdeniz ekibinin iyi bir kadroya sahip olduğunu ancak doğru oynamayı öğrenmek için zamana gereksinim duyduğunu belirtti.

Mustafa Kurt  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Alanyaspor sistem değişikliğine gidiyor

Antalya

Yanal, yaptığı yazılı açıklamada "Geriden oyun kurarken kaptırdığımız toplarla 14, savunma geçişinde ise 11 golü kalemizde gördük." vurgusunu yaparak, "Buna karşın hücum geçişi ve önde baskıyla üçer gol atabildik. Ligin en fazla gol yiyen dört takımından biriyiz. Rakipler, dört maç dışında her karşılaşmada gol attı. Sezon sonunda olması gereken yenilgi ve gol yeme barajına şimdiden ulaştık. Dış saha performansında puan cetvelinin son sırasındayız. Bu veriler bize oyunun sadece bir yönünü iyi oynadığımızı gösteriyor. Aynı şekilde davranmaya devam edemeyiz. Savunma ve hücum aksiyonlarımızı doğru yapmak zorundayız. Oyuncu grubumuz, bunu başaracak kalitede." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında teşhis ve tedavinin çok net olduğunu aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Bir Ersun Yanal takımının karakteri bellidir. Ancak bu karaktere ulaşmak zaman gerektirir. Corendon Alanyaspor'da şu anda bilinen tüm yanlışları geride bırakıp yepyeni bir sistem yaratıyoruz. Bu sistemi dünden bugüne kuramayız ve bir maçla da vazgeçip yıkamayız. O nedenle sabırla ve çok çalışarak hedefimize ulaşacağız. Evet, belki yolda maçlar da kaybedeceğiz ancak sonuçta uzun vadede kazanacağız."

Tecrübeli teknik direktör, takımlarının coşkulu, yenici, agresif ve sert olduğuna dikkati çekerek, "Corendon Alanyaspor da bu karaktere yükselecek. Elimizdeki tüm bilimsel veriler ve kaliteli oyuncu grubu, bize güzel bir yarını gösteriyor. Bugün biraz sıkıntı yaşıyor gibi görünsek de zaman ve sistem bizi başarıya ulaştıracak." ifadelerini kullandı.

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