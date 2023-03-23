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Beşiktaş Futbolcusu Alexandru Maxim, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı.

Emrah Oktay  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, yaşanan deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak.

TFF Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Salı:

20.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

5 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

6 Nisan Perşembe:

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

Yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarih ise daha sonra ilan edilecek.

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