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Spor

Satrancın büyük ustasından "zaman" uyarısı

Uluslararası Satranç Federasyonu dünya sıralamasında 14. basamakta yer alan Azerbaycanlı​​​​​​​ Büyükusta Shakhriyar Mamedyarov, gençlere "satranca daha fazla zaman ayırmalarını" önerdi.

Musa Samur  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Satrancın büyük ustasından "zaman" uyarısı

Ankara

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) dünya sıralamasında 14. basamakta yer alan Azerbaycanlı​​​​​​​ Büyükusta (Grandmaster-GM) Shakhriyar Mamedyarov, satranca başlama hikayesi, gençlere tavsiyeleri ve Türk satrancının geldiği nokta hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Babası sayesinde 8 yaşında satranç sporunu öğrenen, Avrupa Takım Satranç Şampiyonası'nda Azerbaycan adına 2009, 2013 ve 2017 yıllarında altın madalya kazanan, FIDE dünya sıralamasında 14. sırada yer alan, son olarak 2023 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü sporcusu olarak yarışan GM Shakhriyar Mamedyarov, genç yıldızlara sahip Türk satrancını dikkatle takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin çok önemli satranç ustalarının olacağına inandığını vurgulayan Mamedyarov, "Şimdi de Türkiye Satranç Milli Takımı, Avrupa ve olimpiyatlarda üstatlar çıkartıyor." dedi.

Genç satranççılara "çok fazla kitap okumalarını, eski ve bugünün usta satranççılarının oyunlarına bakmalarını" tavsiye eden GM Mamedyarov, "Satranca daha fazla zaman ayırmak ve daha ciddi olmak lazım." uyarısını yaptı.

Unutamadığı maç sayısının oldukça fazla olduğuna vurgu yapan Mamedyarov, "Çok güzel maçlar kazandım. Herhangi bir maçı seçip söylemek zor ama bir tane maç söyleyecek olursam bir sene önce Garri Kasparov ile Magnus Carlsen Turnuvası'nda beyazlarda kazandığım maç çok güzeldi. O maç ile gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Türkiye ligi ilk 5'e girebilir"

Shakhriyar Mamedyarov, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin dünya sıralamasında "ilk 5'e" girebileceğini dile getirdi.

Dünyanın iyi satranççılarının Türkiye'ye geldiğine dikkati çeken Mamedyarov, "Bu sene de Türk ligi çok güzel ve iyi bir şekilde geçti. Şampiyonluk için biz kulüp olarak çok iyi ve şanslıydık ama Türk Hava Yolları takımı ile olan maçta, büyük şanssızlıkla karşılaşmayı verdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde dünyadan birçok yıldız ismin mücadele ettiğini vurgulayan Mamedyarov, "Türkiye ligi şimdi dünyanın en iyilerinden olma yolunda ilerliyor. Yakın gelecekte Türkiye Satranç Ligi dünyanın ilk 5'ine girebilir, en iyi liglerden biri olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

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