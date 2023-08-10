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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın lig tarihindeki performansı

Siyah-beyazlı futbol takımı, 65 sezonda yaptığı 2 bin 156 maçta 1170 galibiyet, 587 beraberlik ve 399 yenilgi alırken, 3558 gol atıp, kalesinde 1866 gol gördü.

Emre Doğan  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Beşiktaş'ın lig tarihindeki performansı

İstanbul

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 66. sezonuna başlayacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, en önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer aldı ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligde en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı skorlu galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 156 maçta 1170 galibiyet, 587 beraberlik, 399 yenilgi alırken, 3 bin 558 gol atıp, kalesinde 1866 gol gördü.

Beşiktaş'ın "en"leri

Siyah-beyazlı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021

Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

En çok mağlup olduğu sezonlar: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 2020-2021 (40 maçta 89 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezonlar: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (+62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (-7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

NOT: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

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