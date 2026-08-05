Salah Trabzonspor için İstanbul'da

Tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Mykonos Adası'ndan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki oyuncuyu, bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Trabzonspor formasıyla taraftarları selamlayan Mohamed Salah, "üçlü" çektirdi. "Ya Allah Bismillah Muhammed Salah" tezahüratlarında bulunan Trabzonspor taraftarı, büyük sevinç yaşadı.

[1/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı. [2/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı. [3/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı. [4/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [5/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [6/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [7/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [8/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [9/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [10/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [11/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [12/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [13/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [14/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [15/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [16/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [17/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [18/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. × [1/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı. [2/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı. [3/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı. [4/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [5/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [6/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [7/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [8/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [9/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [10/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [11/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [12/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [13/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [14/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [15/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [16/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [17/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. [18/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Mısırlı futbolcu, taraftarları selamlamasının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın arabasına binerek havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavili kulübün, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçecek Salah ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle akşam Trabzon'a gidecek Mohamed Salah için yarın Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek.

Salah'tan "Bize her yer Trabzon" mesajı

Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan videoda, 61 numaralı bordo-mavili formayı uçakta giyen futbolcu, "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Salah'ın İstanbul'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelmesi, akşam saatlerinde de Trabzon'da olması bekleniyor.