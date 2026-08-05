Salah Trabzonspor için İstanbul'da

[1/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı.
[2/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı.
[3/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, İstanbul Havalimanı'na geldi. Salah'ı taraftarlar karşıladı.
[4/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[5/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[6/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[7/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[8/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[9/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[10/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[11/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[12/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[13/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[14/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[15/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[16/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[17/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
[18/18] Trabzonspor'un transfer anlaşmasına vardığı Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı karşılamak için çok sayıda Trabzonspor taraftarı, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.